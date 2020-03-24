Варшава, , 14:33 — REGNUM Министерство здравоохранения Польши 24 марта сообщило о девятой жертве эпидемии коронавируса в Польше. Умерший — священник из Белопольского прихода в Люблинском воеводстве.

«Его состояние было тяжелым, у него также были сопутствующие заболевания», — говорится в сообщении минздрава.

Эту информацию в эфире Люблинского радио подтвердил пресс-секретарь замойско-любачевской епархии ксендз Михал Мателек.

«Могу подтвердить, что умер отец Генрих Борзецкий. В конце прошлой недели у него был обнаружен коронавирус», — передаёт его слова «Польское радио».

68-летний настоятель церкви во имя Богоматери Ченстоховской в Белополе Генрих Борзецкий заразился коронавирусом и был госпитализирован на прошлой неделе. Сначала он попал в больницу в Хелме из-за проблем с дыханием. После того, как у него 18 марта был диагностирован коронавирус, он был переведён в больницу в Пулавах.

Ксёндз Борзецкий — второй человек, умерший от коронавируса в граничащем с Белоруссией Люблинском воеводстве. Всего в воеводстве заболевших в результате заражением коронавирусом COVID-19 на настоящий момент 48.

Всего в Польше по состоянию на 24 марта в результате заражения коронавирусом нового типа заболели 774 человека, умерших — 9.