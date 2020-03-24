Тегеран, , 14:35 — REGNUM Число смертей от коронавируса в Иране достигло 1 тыс. 934 человек. Об этом 24 марта во время пресс-конференции рассказал представитель министерства здравоохранения страны Киануш Джаханпур.

По его словам, за последние сутки в стране скончались еще 122 человека. Также было отмечено 1 тыс. 762 случая заражения, общее число инфицированных достигло 24 тыс. 811 человек. Вылечились всего около 9 тыс. человек.

Напомним, вспышка коронавируса, зафиксированная в китайском Ухане в декабре 2019 года, больнее всего ударила по таким странам, как Иран, Италия, Испания. В Китае инфекцию удалось купировать.

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