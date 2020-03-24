Стокгольм, , 14:24 — REGNUM В Швеции распространение коронавируса начало оказывать серьезное влияние и на работу судов. Так, было отменено уже 750 запланированных судебных разбирательств. Больше всего пострадали суды Стокгольмского региона. Об этом 24 марта сообщило шведское издание SVT.

23 марта по всей стране было отменено 750 судебных процессов. Заседания отменялись как из-за того, что работники суда или судебные заседатели не могли выполнять свои функции, так и из-за того, что лица, которые были вызваны для участия в процессе, не могли присутствовать в силу причин, связанных с распространением коронавируса. На прошлой неделе количество отмененных заседаний составило всего 100.

«Приходится отменять разбирательства по разным причинам. Иногда просто не хватает судей для рассмотрения всех дел, в других случаях стараются сохранить судей только для самых важных процессов, иногда же другие лица, участвующие в процессе, не имеют возможности явиться на заседание. Все суды стремятся следовать рекомендациям Агентства общественного здравоохранения Швеции, однако нам также нужно сохранять работоспособность судов в течение всего этого времени», — заявила председатель окружного суда Стокгольма Гюдрюн Антемар.

Сообщается, что больше всего судебных дел было отменено именно в Стокгольмском регионе, где их количество составило 380. Кроме того, 700 сотрудников судов во всей Швеции уже находятся дома на удаленной работе, 390 из них — сотрудники судов Стокгольма.

По словам Гюдрюн Антемар, в сложившейся ситуации шведские суды отдают предпочтение делам, по которым в качестве меры пресечения избран арест или иная форма ограничения свободы, семейным процессам, делам, в которых участвуют несовершеннолетние, а также делам о банкротстве.