Киншаса, , 14:22 — REGNUM Защитники природы предупреждают, что находящиеся под угрозой исчезновения африканские горные гориллы подвержены риску заражения коронавирусом. Об этом передает ВВС Africa.

В рамках мер по защите животных в конголезский национальный парк Вирунга, где проживает около трети горных горилл мира, не пускают посетителей.

Власти Руанды приостановили исследовательскую деятельность в трех национальных парках страны, а также запретили их посещение.

Парки Уганды не были закрыты, что власти страны аргументировали тем, что туристы перестали приезжать в страну.

Ученые сообщают, что гориллы подвержены тем же респираторным заболеваниям, что и люди, и могут умереть от простуды.