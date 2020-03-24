Киев, , 14:17 — REGNUM Сегодня происходит бесконтрольный импорт инфекции в столицу Украины и, если ситуация с коронавирусом не стабилизируется, возможны жесткие ограничения, заявил мэр Киева Виталий Кличко в своем обращении 24 марта.

В перспективе, отметил Кличко, возможно максимальное ограничение передвижений по городу, а также закрытие въездов и выездов из столицы Украины.

Мэр отметил, что решение о возвращении украинских граждан принимало министерство иностранных дел, а вот с проблемой потенциально инфицированных людей на улице и угрозой быстрого распространения инфекции столица Украины оказалась «один на один».

«Ситуация еще контролируется. Если она начнет резко ухудшаться, у нас не будет другого выхода, как ввести более жесткие меры», — заявил Кличко.

ИА REGNUM напоминает, что в Киеве официально подтверждены 29 случаев коронавирусной инфекции COVID-19 из 84 по всей стране. До сих пор каждый день в Киев самолетами и поездами возвращают граждан страны, которые в разгар пандемии оказались за границей. МИД страны заявил, что при содействии дипломатических учреждений в страну с начала мировой пандемии уже вернулись более 50 тыс. украинцев, однако никаких карантинных мер к приехавшим не принимается.