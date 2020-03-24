Москва, , 14:16 — REGNUM Власти Филиппин не будут заносить в черные списки застрявших в стране из-за коронавируса граждан РФ, у которых окажутся просроченные визы. Об этом 24 марта рассказала советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

«Нам удалось договориться с иммиграционным бюро, что все, у кого будут просрочены визы, смогут оформить их и закрыть этот вопрос в аэропорту перед вылетом», — написала она на странице диппредставительства в Facebook.

Как сообщало ИА REGNUM, все российские туристы, остающиеся за рубежом в рамках организованных туров, до конца марта вернутся на родину.

В основном российские туристы возвращаются из стран Юго-Восточной Азии и Карибского бассейна и из Турции. В ряде случаев, например с Марокко и Филиппинами, возникают трудности с возвращением туристов.

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