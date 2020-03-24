Стокгольм, , 14:21 — REGNUM В настоящее время в Швеции рассматривают возможность следить за распространением коронавирусной инфекции COVID-19 с помощью электронных средств. Такие страны, как Германия, Дания и Норвегия уже используют свои технические возможности для сдерживания прогрессирующего вируса в своих странах. Предполагается, что электронный контроль над распространением COVID-19 будет осуществляться с помощью мобильных приложений, в котором инфицированные граждане смогут сообщить о круге лиц, с которым они непосредственно вступали в контакт перед обнаружением у себя вируса. Об этом 24 марта сообщила шведская новостная служба Sveriges Radio.

Тем не менее, журналисты Sveriges Radio отмечают, что, согласно имеющейся у них информации, ни крупные цифровые компании, ни шведские операторы мобильной связи пока не получили ни одной просьбы о помощи в борьбе с распространением инфекции со стороны шведских властей. Так, представители Google и Facebook сообщают, что подобные обсуждения в настоящий момент не ведутся. Тот же ответ поступил от четырех основных операторов мобильной связи в Швеции.

«Мы не получали никаких запросов от шведских властей. В Дании такое обсуждение продолжается, но все, что касается данных, является конфиденциальным и защищено определенными законами. Так что, это пока не совсем понятно», — заявила Мартен Лундберг, представитель оператора связи Tre в Швеции, комментируя возможность создания электронного ресурса для борьбы с COVID-19.

Сообщается, что зараженные пациенты COVID-19 в Китае, Тайване и Южной Корее уже давно настроили свои мобильные устройства для предоставлении информации о том, где они были и с кем они встречались. В Европе также власти некоторых стран используют так называемые геоданные, хотя и в агрегированном и анонимном виде.