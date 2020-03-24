Липецк, 24 марта 2020, 14:13 — REGNUM В Липецкой области выявлено два новых случая заражения коронавирусной инфекцией, сообщает ИА REGNUM по информации оперативного штаба.
Анализы подтвердили наличие инфекции у женщины 1998 года рождения и мужчины 1993 года рождения. Женщина вернулась в регион из Доминиканской Республики, мужчина недавно побывал в Андорре.
Их состояние медики оценивают как удовлетворительное. Пациентов поместили в боксы Липецкой областной клинической инфекционной больницы. Все, кто контактировал с ними, помещены в обсервационное отделение.
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