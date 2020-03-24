Москва, , 14:13 — REGNUM Важно, что именно российская помощь в борьбе с коронавирусом жизнерадостным итальянцам осуществляется здесь и сейчас, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя отправку самолёта ВКС России в Италию с гуманитарной миссией.

«Причём, это поддержка идет от самых первоклассных медицинских специалистов. Думаю, что, когда утихнет ветер эмоций и растерянности, итальняцы сами оценят эффективность оказанной поддержки.

Для российской военной медицины итальянский опыт станет бесценным источником знаний и информации в современной истории. В России, к счастью, негативные перемены в 90-годы прошлого века меньше всего затронули науку, работающую на оборонные нужды страны.

Многие интересуются почему именно натовской Италии вдруг Россия оказывает очень дорогостоящую гуманитарную поддержку? Думаю, здесь есть несколько причин .

Во-первых, это эгоистичное бездействие регуляторов ЕС и реально высокая угрозы жизням населения страны.

Во-вторых, Италия — это излюбленное направления для отдыха сотен тысяч россиян. Данный фактор очень серьезно должен быть учтен.

В-третьих, Россия что-то может и безвозмездно сделать для другой страны, просто так. Да, такое бывает и сегодня.

Простые люди, во отличие от охамевших еврочиновников и бюрократов ЕС, добро никогда не забудут. Поддержку Италии в борьбе с коронавирусом обещал ЕС, но в действительности это оказалось фейком», — высказал свое мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, четырнадцатый по счёту самолёт ВКС России прибыл в Италию. Он доставил военных специалистов и оборудование в страну, страдающую от эпидемии коронавируса.

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