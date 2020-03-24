Барнаул, , 14:11 — REGNUM Власти Алтайского края, где действует режим повышенной готовности из-за эпидемии коронавируса, приняли решение приостановить работу всех государственных учреждений культуры. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, их «каникулы» продлятся с 24 марта по 9 апреля 2020 года.

Это означает, что в данный период будут отменены показы спектаклей в театрах, киносеансы в барнаульском кинотеатре «Премьера». Также не будут принимать гостей краевые музеи и библиотеки. Соответствующие рекомендации последовать этому примеру направлены в муниципалитеты региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, в Алтайском крае не зарегистрировано ни одного случая заболевания коронавирусом, но, тем не менее, постановление о введении в Алтайском крае режима повышенной готовности подписано ещё 19 марта 2020 года.

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