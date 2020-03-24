Киев, , 14:13 — REGNUM Прокуратура Киева возбудила дело по факту экспорта украинских масок в Испанию, сообщила 24 марта пресс-служба ведомства.

Правоохранители подозревают, что украинские таможенники могли незаконно оформить партию масок, злоупотребив тем самым служебным положением.

«Поставка указанного товара была осуществлена по заниженной стоимости для уклонения от уплаты таможенных платежей и при содействии работников Киевской таможни», — рассказали в прокуратуре.

Напомним, скандал на Украине возник после того, как телевидение Испании показало разгрузку респираторов, на которых оказалась маркировка одного из украинских производителей защитных средств.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперт Глеб Каневский рассказал, что за первые два месяца 2020 года с Украины только официально вывезли медицинские товары на сумму более $15 млн.

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