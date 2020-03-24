Сыктывкар, 24 марта 2020, 14:07 — REGNUM Житель Сыктывкара, у которого был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2, выздоровел и готовится к выписке. Новых случаев заражения в регионе не выявлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.
В настоящее время под наблюдением медиков находятся 646 жителей республики, в том числе 9 человек, контактировавших с заболевшими в других регионах России. В обсервациях находятся 25 человек.
За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 15 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.
Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, у которого был обнаружен SARS-CoV-2, в начале марта вернулся из Ирана, который демонстрирует неблагоприятную обстановку заболеваемостью новым вирусом.