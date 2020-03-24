Сыктывкар, , 14:07 — REGNUM Житель Сыктывкара, у которого был обнаружен коронавирус SARS-CoV-2, выздоровел и готовится к выписке. Новых случаев заражения в регионе не выявлено. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства Коми.

«Пациент здоров, чувствует себя хорошо. Результаты анализов подтвердили отсутствие у него коронавирусной инфекции. Сегодня мы получили второй подряд отрицательный результат и готовим его к выписке», — заявил министр здравоохранения республики Дмитрий Березин.

В настоящее время под наблюдением медиков находятся 646 жителей республики, в том числе 9 человек, контактировавших с заболевшими в других регионах России. В обсервациях находятся 25 человек.

За последние сутки сняты с медицинского учёта по завершении обследований и двухнедельного карантинного срока 15 человек. В отношении них подозрения на коронавирус не подтвердились.

Как сообщало ИА REGNUM, мужчина, у которого был обнаружен SARS-CoV-2, в начале марта вернулся из Ирана, который демонстрирует неблагоприятную обстановку заболеваемостью новым вирусом.