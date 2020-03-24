Ташкент, 24 марта 2020, 14:04 — REGNUM Авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» составила график чартерных рейсов в разные страны мира для эвакуации граждан Узбекистана, сообщили 24 марта в пресс-службе МИД республики.
25 марта будет запущен рейс Стамбул — Фергана, 26 марта — Москва — Ташкент, 27 марта — Москва — Термез, Дубай — Ташкент, 28 марта — Стамбул — Ташкент, 29 марта — Сеул — Ташкент, 30 марта — Санкт-Петербург — Ташкент, 2 апреля — Москва — Ташкента, 3 апреля — Стамбул — Самарканд.
Отмечается, что власти Узбекистана продолжат прорабатывать возможность запуска дополнительных рейсов из других стран. Все граждане, которые вернутся домой, будут помещены на двухнедельный карантин.
Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» запустила срочный чартерный рейс по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент.
Читайте ранее в этом сюжете: «Узбекистанские авиалинии» запустили срочный рейс Ташкент — Москва