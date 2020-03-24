Калуга, , 13:58 — REGNUM Главный врач калужской областной клинической больницы Владимир Кондюков объяснил, почему поехал отдыхать в Таиланд в самый разгар пандемии инфекционного заболевания. По его словам, на заслуженный отпуск он отправился до того, как появился соответствующий запрет из-за коронавируса.

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«Если бы я предвидел развитие событий, то я бы сдал путёвку, либо отменил путёвку, — приводит радиостанция «Говорит Москва» слова Кондюкова. — После возвращения будет карантин — самоизоляция на 14 дней».

После этого, добавил главврач, работодатель решит, насколько правильно или неправильно поступил Кондюков.

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При этом сам главный врач больницы заявил, что не чувствует себя виноватым, так как ничего не нарушил. При этом готов написать заявление об увольнении. По его словам, он без труда найдёт себе работу в области частной медицины.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее на заседании правительства Калужской области врио губернатора региона Владислав Шапша заявлял, что эту ситуацию без кадровых решений оставлять ни в коем случае нельзя. Так, отмечалось, что главный врач калужской областной больницы Владимир Кондюков убыл в отпуск в Таиланд в разгар эпидемии коронавируса без разрешения. За это он может лишиться должности.

Напомним, главный инфекционист Ставропольского края Ирина Санникова в середине марта 2020 года посетила Мадрид. При этом по возвращению домой от коллег она эту информацию скрыла и продолжала контактировать с людьми. Позднее она была госпитализирована с подозрением на коронавирус. СКР возбудил уголовное дело против Санниковой за нарушение карантина.

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