Сеул, , 13:56 — REGNUM Мэрия Сеула приостановила деятельность религиозной общины «Саран Чэиль» за нарушение рекомендаций, направленных на борьбу с распространением коронавируса нового типа. Об этом сообщает KBS со ссылкой на мэра города Пак Вон Суна.

По его словам, прихожане церкви не соблюдали рекомендации правительства, среди которых измерение осмотр прихожан и измерение температуры тела при входе, обязательное ношение масок.

Деятельность религиозной общины будет приостановлена с 23 марта по 5 апреля.

Известно, что с 22 марта 57,5% религиозных учреждений страны приостановили свою деятельность или перешли на онлайн формат.

Ранее правительство Южной Кореи настоятельно рекомендовало культовым, спортивным и развлекательным учреждениям приостановить проведение массовых мероприятий в закрытых помещениях.

В случае нарушение рекомендаций предусмотрен штраф в размере до 3 млн вон (~$2400).

Отметим, что в последнее время ряд протестантских церквей стали очагами коронавируса нового типа.

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