Москва, , 13:53 — REGNUM Решение премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона о введении всеобщего карантина по коронавирусу в королевстве разумное и прогнозируемое, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель PR ИАЦ «Альпари» Андрей Лобода, комментируя распоряжение о всеобщем карантине.

«Такая радикальная профилактика в формате безоговорочного карантина позволит контролировать и, в лучшем случае, остановить распространение коронавируса.

Интересный факт: британцам разрешен выход на улице не только для шопинга, поездок на работу, но и для занятия спортом.

Думаю, что личные амбиции и свобода граждан Великобритании не пострадают. Тем более, что три недели действия ограничительных мер могут существенно ослабить вирус.

На сегодня в стране заболевание оказалось смертельным для 336 британцев, а 130 человек уже выздоровели. Важно отслеживать тенденцию и далее делать выводы», — высказал своё мнение эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в связи с распространением пандемии коронавируса ввёл на три недели всеобщий карантин.

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