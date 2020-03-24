Уфа, , 13:50 — REGNUM Три человека, зараженных новым коронавирусом, находятся в специальных боксах в инфекционной больнице Уфы. Об этом 24 марта сообщил министр здравоохранения Башкирии Максим Забелин, передает ИА «Башинформ».

По его словам, состояние пациентов стабильное.

По словам представителя республиканского управления Роспотребнадзора Насимы Кучимовой, новая коронавирусная инфекция подтвердилась у 50-летней жительницы города Дюртюли и ее дочери. Женщины вернулись из тура по Европе 14 марта. Еще один зараженный 1951 года рождения ездил в командировку в Москву.

По словам Кучимовой, мужчина сначала проходил лечение амбулаторно и отказывался от госпитализации. Диагнозы всех подтвердились после третьего тест-исследования.

В настоящее время все контакты заразившихся известны, они проверяются.

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