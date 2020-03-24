Нур-Султан, , 13:43 — REGNUM Правительство Казахстана внесет уточнение в бюджет республики на 2020−2022 годы в ближайшее время, сообщили 24 марта в пресс-службе премьер-министра республики.

В Нур-Султане состоялось заседание правительства, на котором рассмотрены поручения президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. Члены правительства обсудили параметры бюджета на 2020 год, а также введение специального режима государственных закупок.

Участники совещания обсудили стабилизацию валютного рынка, поддержку бизнеса, а также ряд социальных мер в помощь гражданам, которые пострадали после введения чрезвычайного положения в стране.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 марта в Нур-Султане прошло заседание государственной комиссии по чрезвычайному положению. Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что общий пакет антикризисных мер составит 4,4 трлн тенге ($10 млрд).

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