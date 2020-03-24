Рим, , 13:40 — REGNUM На заседании во вторник, 24 марта, правительство Италии рассмотрит вопрос об ужесточении наказания за нарушение правил общенационального карантина.

Предполагается, что максимальные штрафы для граждан, находящихся на улице без подтвержденной уважительной причины (дорога на работу или обратно, визит к врачу, исключительные обстоятельства) будут увеличены с 206 до 3000 евро.

Ранее сообщалось, что по данным правоохранительных органов каждый 20-й гражданин, в отношении которого была проведена проверка (92 тысячи из 2 миллионов), находился в общественном месте без необходимости.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 23 марта, от коронавируса в Италии умерли 6077 человек, количество жертв за сутки выросло на 601. Выздоровели 7432 человека, днем ранее этот показатель составлял 7024. Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 63 928 человек, почти на 5000 больше, чем днем ранее.