Донецк, 24 марта 2020, 13:37 — REGNUM 15 человек госпитализированы в больницы Донецкой Народной Республики с симптомами коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, сообщило 24 марта «Донецкое агентство новостей».
Министр отметила, что в данный момент в республике нет ни одного подтверждённого случая заражения COVID-19.
Долгошапко добавила, что на домашней самоизоляции находятся 247 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на карантин, Россия разрешила жителям ДНР и ЛНР, не имеющим российский паспорт, въезжать на свою территорию.
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