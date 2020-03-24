Донецк, , 13:37 — REGNUM 15 человек госпитализированы в больницы Донецкой Народной Республики с симптомами коронавирусной инфекции, заявила министр здравоохранения ДНР Ольга Долгошапко, сообщило 24 марта «Донецкое агентство новостей».

Министр отметила, что в данный момент в республике нет ни одного подтверждённого случая заражения COVID-19.

«Под наблюдением 71 человек, из них четверо детей. Это туристы, которые вернулись из Италии, Египта, Арабских Эмиратов, Украины, которые, возможно, контактировали с заболевшими. Пятнадцать человек из них госпитализированы именно с подозрением на COVID-19», — рассказала она.

Долгошапко добавила, что на домашней самоизоляции находятся 247 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, несмотря на карантин, Россия разрешила жителям ДНР и ЛНР, не имеющим российский паспорт, въезжать на свою территорию.

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