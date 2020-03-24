Тбилиси, , 13:24 — REGNUM С помощью экспресс-тестов на коронавирус, которые Грузия ожидает сегодня из Китая, прежде всего в массовом порядке будут обследованы жители Марнеульского муниципалитета, сообщила журналистам министр беженцев с «оккупированных территорий», труда, здравоохранения и социальной защиты Грузии Екатерина Тикарадзе.

По ее словам, Китай спецрейсом доставит в Грузию два вида тестов, один аналогичен тем, которые применяются грузинскими эпидемиологами сегодня для установления наличия вируса в организме, а второй вид — быстрые тесты, которые позволяют определять вирус в организме в первый и второй день.

«Наш план состоит в следующем. Там, где существует риск эпидемиологического взрыва, мы начнем обследование населения. На этом этапе таким регионом является Марнеули», — заявила министр и подчеркнула, что тестирование позволит сдержать распространение эпидемии в этом регионе и проконтролировать ее динамику.

Как сообщает правительственный сайт https://stopcov.ge/, на 24 марта в Грузии подтверждено уже 67 случаев коронавируса, выздоровели 9 человек. За последние сутки возросло число граждан, находящихся в карантине (с 3320 до 4055 человек) и в стационарах (с 235 до 252 пациентов) под наблюдением врачей. Отметим, что данные об инфицированных и помещенных в карантин гражданах за несколько часов поменялись уже дважды.