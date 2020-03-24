Москва, , 13:23 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский призвал президента Белоруссии Александра Лукашенко ввести в республике жесткий карантин по коронавирусу, передает корреспондент ИА REGNUM 24 марта.

«Все страны Европы вводят жесткий карантин, а Белоруссия — нет. Даже футбольные матчи там идут с полными стадионами», — констатировал Жириновский.

Сейчас Лукашенко игнорирует риски пандемии, но что глава государства будет делать, когда миллионы белорусов заболеют, и зараза хлынет, в том числе, в Россию, обеспокоен парламентарий.

«Это же безответственная политика для политического лидера европейской страны. Остановитесь, Александр Григорьевич, пока не поздно!» — призвал Жириновский.