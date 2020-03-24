Тегеран, , 13:22 — REGNUM Сокращение заболеваемости из-за коронавируса SARS-CoV-2 отмечено в Иране. Об этом заявил 24 марта президент Ирана Хасан Рухани, передаёт агентство IRNA.

Он отметил, что в разных провинциях уменьшилось число пациентов, поступающих в больницы, снизилось и количество смертей. Принятые до этого меры оказались действенными, объяснил Рухани.

Глава государства добавил, что главная задача заключается в снижении числа людей, выходящих на улицу. Так, только один из десяти жильцов дома может выйти за покупками для всех.

Как сообщало ИА REGNUM, первые случаи заражения коронавирусом были зафиксированы в Иране 19 февраля. К 24 марта вирус поразил более 23 тыс. человек, скончались не менее 1812 человек.

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