Пхёнтхэк, Южная Корея, , 13:26 — REGNUM Число заражённых коронавирусом на американских военных базах в Южной Корее увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).

По их словам, вирус был обнаружен у сотрудника базы «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо.

В настоящее время специалисты сферы здравоохранения выясняют, контактировал ли заражённый с другими лицами.

Известно, что с момента последнего заражения представителей американских баз прошло ровно две недели.

Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом нового типа среди военнослужащих американских баз на территории Южной Кореи был выявлен 26 февраля.