Пхёнтхэк, Южная Корея, 24 марта 2020, 13:26 — REGNUM Число заражённых коронавирусом на американских военных базах в Южной Корее увеличилось до десяти человек. Об этом сообщает KBS со ссылкой на представителей Командования силами США в Южной Корее (USFK).
По их словам, вирус был обнаружен у сотрудника базы «Кэмп Хамфрис», расположенной в Пхёнтхэке провинции Кёнгидо.
В настоящее время специалисты сферы здравоохранения выясняют, контактировал ли заражённый с другими лицами.
Известно, что с момента последнего заражения представителей американских баз прошло ровно две недели.
Напомним, что первый случай заболевания коронавирусом нового типа среди военнослужащих американских баз на территории Южной Кореи был выявлен 26 февраля.