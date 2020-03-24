Алма-Ата, Казахстан, , 13:16 — REGNUM Сотрудники полиции в Алма-Ате устанавливают дополнительные ограждения на второстепенных улицах для соблюдения карантина в городе. Об этом 24 марта сообщили в пресс-службе акимата (администрации) Алма-Аты.

Ограждения устанавливаются на границе Алма-Атинской области и Алма-Аты в Алатауском и Медеуском районах. Внутри города ограничений на передвижение нет. Однако некоторые дворы находятся на каротине и также изолированы от города.

Напомним, с 22 марта Алма-Ату закрыли на карантин — по периметру города установлено 27 блокпостов. В Казахстане подтверждено 68 случаев заражения коронавирусом, в том числе 29 — в Алма-Ате.

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