Джакарта, , 13:13 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до 686 человек, сообщает информационный портал Detik.

«Всего 686 положительных случаев заболевания коронавирусом», — заявил Ахмад Юрианто, глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии в ходе пресс-конференции.

По его словам, число заразившихся коронавирусом в стране выросло на 107 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте выявлено 377 случаев заболевания коронавирусом.

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