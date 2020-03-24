Джакарта, 24 марта 2020, 13:13 — REGNUM Число заразившихся коронавирусом в Индонезии увеличилось до 686 человек, сообщает информационный портал Detik.
«Всего 686 положительных случаев заболевания коронавирусом», — заявил Ахмад Юрианто, глава управления по контролю и профилактике заболеваний министерства здравоохранения Индонезии в ходе пресс-конференции.
По его словам, число заразившихся коронавирусом в стране выросло на 107 человек.
Как сообщало ИА REGNUM, в столице Индонезии Джакарте выявлено 377 случаев заболевания коронавирусом.
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