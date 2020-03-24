Париж, , 13:10 — REGNUM Французский художник комиксов Альбер Удерзо, один из создателей истории про галла Астерикса, скончался на 93-м году жизни. Об этом сообщает 24 марта агентство France-Presse.

О смерти художника сообщил его зять Бернар де Шуази. Он рассказал, что Удерзо ушёл из жизни во сне, находясь в своём доме в коммуне Нёйи-сюр-Сен. У пожилого мужчины произошел сердечный приступ, в последнее время он неважно себя чувствовал.

Сюжет «Приключений Астерикса» придумал писатель Рене Госсини, а Альбер Удерзо воплотил их в виде комикса. Впервые рассказ о коротышке Астериксе вышел во франко-бельгийском журнале Pilote в 1959 году. Комикс приобрёл большую популярность, по его мотивам снимали мультфильмы и кинофильмы.

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