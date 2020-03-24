Уагадугу, , 13:03 — REGNUM Посол США в Буркина-Фасо заразился коронавирусом. Об этом на официальный странице посольства в Твиттере сообщил его пресс-секретарь Эндрю Янг.

«Посольство США приняло меры, чтобы изолировать пострадавшего гражданина. Мы продолжаем обслуживать граждан США и поддерживаем правительство Буркина-Фасо в борьбе с вирусом», — сообщается в заявлении.

Напомним, что в Буркина-Фасо зарегистрировано 75 подтвержденных случаев заражения вирусом, четыре из которых — с летальным исходом.

Между тем, в США подтвердили более 35 000 случаев заражения коронавирусом.