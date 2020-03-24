Нур-Султан, , 12:58 — REGNUM В Казахстане все страны, где обнаружены случаи заражения коронавирусной инфекции, внесены в список неблагополучных. Об этом говорится в постановлении главного санитарного врача республики.

Новый список стран содержит только две категории неблагополучия: 1а и 1б. Категории определяют карантинные мероприятия по отношению к лицам, прибывающим из-за границы. Чем выше категория, тем жестче карантинные меры к пациентам.

Ранее в Казахстане действовали вторая и третья категория, когда пациенты контролировались с помощью телефонных звонков. Сейчас эти категории отменили.

В категорию 1а вошли Италия, Германия, Испания, Франция, Иран, Индия, Таиланд, Малайзия, ОАЭ, Шри-Ланка и Египет. В категорию 1б — все страны, где обнаружен коронавирус.

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