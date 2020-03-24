Рим, , 12:58 — REGNUM По официальной статистике носителями коронавируса в Италии являются 63 тысячи человек, в реальности таковых, вероятно, в десять раз больше, заявил во вторник, 24 марта, глава национальной службы гражданской обороны комиссар Анджело Боррелли.

Самый эффективный метод противодействия — двухнедельный карантин для всех, кто контактировал с заболевшими, и положительные последствия этой меры уже начинают ощущаться, добавил комиссар.

Как сообщалось ранее, 22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов.

Ранее власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта.

По данным на 23 марта, от коронавируса в Италии умерли 6077 человек, количество жертв за сутки выросло на 601. Выздоровели 7432 человека, днем ранее этот показатель составлял 7024. Всего коронавирусом были заражены (с учетом погибших и выздоровевших) 63 928 человек, почти на 5000 больше, чем днем ранее.