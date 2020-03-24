Саранск, , 12:55 — REGNUM В настоящее время 60 жителей Мордовии находятся за пределами России. Все они уехали по туристическим путёвкам, сообщили ИА REGNUM в правительстве республики.

Жители региона находятся в Венгрии, Индии, Доминикане, Таиланде, на Кубе, во Вьетнаме, Турции и ОАЭ. Все эти граждане поставлены на учёт региональным управлением МВД. По приезду они должны будут соблюдать 14-дневный карантин.

В настоящее время в республике с подозрением на коронавирус госпитализированы 15 человек, 263 жителя региона находятся в режиме самоизоляции.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава республики Владимир Волков призвал работодателей особым образом следить за соблюдением двухнедельного карантина работниками, которые были за рубежом в командировках или туристических поездках. Также он призвал крупные предприятия усилить меры по дезинфекции мест массового пребывания людей.