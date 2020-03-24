Тбилиси, , 12:58 — REGNUM Второй раз за 24 марта в Грузии выросло число выявленных случаев заражения коронавирусом. Информацию об этом разместили на официальном сайте Stopcov.ge.

Общее число заболевших COVID-19, по обновленным данным, составляет 67 человек. Также сообщается, что 4055 человек помещены в карантин, а в клинках под наблюдением медиков находятся 252 человека. Выросло и число выздоровевших из числа заразившихся коронавирусной инфекцией, их стало 9.

Как сообщало ИА REGNUM, на территории всей Грузии для того, чтобы помешать распространению коронавируса, с 21 марта на месяц введено чрезвычайное положение. После выявления случая передачи инфекции на территории Грузии, в муниципалитетах Марнеули и Болниси объявлен карантин. Туда введены воинские подразделения, жителям этих городов запрещено покидать пределы района проживания.

Читайте ранее в этом сюжете: В Грузии уроки для школьников начнут транслировать на телеканале