Воронеж, , 12:47 — REGNUM Горячую линию по вопросам повышения цен на продовольствие на территории Воронежской области открыло Воронежское управление ФАС, об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Управление Федеральной антимонопольной службы по Воронежской области проводит сбор информации с целью мониторинга ценовой ситуации на рынке в границах Воронежской области. Полученные сведения будут использованы для выявления и пресечения нарушений законодательства, контроль за соблюдением которого закреплен за антимонопольным органом», — говорится в сообщении.

Для обращения в УФАС предлагается заполнить форму и направить письмо на электронный почтовый адрес to36@fas.gov.ru, в письме необходимо указать наименование торговой сети и адрес магазина, ИНН магазина, если это не торговая сеть, наименование товара, его производителя, цену до повышения и на момент подачи обращения. За разъяснениями также предлагается обращаться в приемную Воронежского УФАС России по номеру +7 (473) 255-92-44 .

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в магазинах Воронежской области на фоне новостей о коронавирусе и изменении курсов валют резко увеличился спрос на ряд товаров. В результате некоторые магазины начали поднимать цены на товары, пользующиеся наибольшим спросом.