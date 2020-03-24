Владикавказ, , 12:44 — REGNUM В Северной Осетии выявлен факт налогового преступления. Под подозрение в его совершении попал глава компании, занимавшейся оптовой продажей зерна, сообщили 24 марта в пресс-службе МВД по региону.

Установлено, что коммерсант внес в налоговые декларации за четвертый квартал 2019 года ложные сведения, умышленно занизив сумму, с которой взимаются налоги на добавленную стоимость и на прибыль. В итоге ему удалось укрыть от уплаты налогов свыше 12,313 млн рублей.

В настоящее время в отношении бизнесмена возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Уклонение от уплаты налогов, сборов, подлежащих уплате организацией, и (или) страховых взносов, подлежащих уплате организацией». Ему грозит до двух лет лишения свободы.

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Как сообщало ИА REGNUM, в феврале 2020 года в Северной Осетии попал под статью о сокрытии от государства налогов бизнесмен, занимавшийся торговлей строительными материалами. Он так же утаил от уплаты в налоговую свыше 12 млн рублей.