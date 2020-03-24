Рим, , 12:42 — REGNUM До десяти невыявленных случаев заражения коронавирусом может приходиться в Италии на один выявленный. Такое предположение сделал глава Департамента гражданской защиты Италии Анджело Боррелли в интервью газете La Repubblica, опубликованном 24 марта.

Он отметил, что версия о соотношении подтверждённых случаев к невыявленным как 1 к 10 является вполне правдоподобной. Боррелли не исключил также, что уже через несколько дней Италия обойдёт Китай по числе зарегистрированных больных.

В случае, если слова Боррелли верны, в Италии число заразившихся может превысить 600 тыс. человек. В Китае, где вирус был выявлен впервые, на текущий момент зафиксировано более 81 тыс. заражений.

Как сообщало ИА REGNUM, в Италии по данным на 24 марта заразились коронавирусом COVID-19 почти 64 тыс. человек. Скончались 6077 человек.

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