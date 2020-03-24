Ташкент, , 12:42 — REGNUM Национальная авиакомпания «Узбекистанские авиалинии» запустила чартерный рейс по маршруту Ташкент — Москва — Ташкент, сообщили 24 марта в пресс-службе авиакомпании.

Самолет вылетел из международного аэропорта Ташкента в 13:30 (11:30 мск). На борту самолета находятся 64 гражданина России и 4 гражданина других стран. Рейс был запущен в экстренном порядке по договоренности с российской стороной.

Как сообщало ИА REGNUM, 24 марта самолет авиакомпании «Аэрофлот» доставил из Ташкента в Москву 322 гражданина России. 25 марта «Узбекистанские авиалинии» также планируют запустить еще один самолет до Внуково.

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