Екатеринбург, , 12:54 — REGNUM В Свердловской области наблюдается некоторое чрезмерное апеллирование к правам детства. Об этом заявил уполномоченный по правам ребёнка в регионе Игорь Мороков на заседании Законодательного собрания, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Один из депутатов спросил Морокова, с чем он связывает идущий негатив по отношению к словосочетанию «права ребёнка».

По словам омбудсмена, в регионе имеется «небольшой крен в сторону превышения каких-то ситуаций в защите прав детства». Из-за этого правозащитникам порой приходится вставать на сторону обвиняемой в нарушении прав детей стороны — сотрудников школ и других учреждений в сфере детства.

«Cоглашусь с вашей озабоченностью», — сказал Мороков.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее родительская общественность возмутилась попытками пропихнуть в Конституцию РФ поправку о детях как «достоянии» государства. Позже данная поправка была скорректирована.

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