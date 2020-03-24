Йошкар-Ола, , 12:38 — REGNUM Глава Марий Эл Александр Евстифеев обратился с жителям республики в связи с угрозой завоза на территорию региона новой коронавирусной инфекции. Обращение опубликовано на портале правительства республики.

Евстифеев успокоил граждан, заверив, что регион готов к встрече с инфекцией, однако отметил, что во всех граничащих с Марий Эл регионах уже фиксировались случаи заражения. При этом в республике эпидемиологическая ситуация остается спокойной, зараженных коронавирусом граждан до настоящего времени не выявлено.

Медицинские учреждения Марий Эл оснащены необходимым оборудованием и медикаментами для приема больных, работает горячая линия, организовано лабораторное обследование граждан. Проводится мониторинг аптечных организаций.

Глава Марий Эл призвал людей старшего поколения, а также тех, кто страдает хроническими заболеваниями, по возможности максимально сократить пребывание в общественных местах, рекомендовал выходить из дома только в случае крайней необходимости. Родителям рекомендуется в период длительных каникул организовать досуг детей и ограничить контакты со сверстниками, а также бабушками и дедушками.

Как сообщало ИА REGNUM, всего в Приволжском федеральном округе до настоящего момента выявлено 42 случая коронавирусной инфекции. До сегодняшнего дня зараженные не фиксировались в Башкирии, Марий Эл и Мордовии. Однако 24 марта глава Башкирии Радий Хабиров заявил о подтверждении диагноза «коронавирусая инфекция» у троих жителей республики. Он отметил, что два человека приехали из-за границы, еще один часто ездил в командировки в Москву. Сейчас все инфицированные изолированы.

Читайте также: В Башкирии у трех человек выявили коронавирус