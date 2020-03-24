Волгоград, , 12:41 — REGNUM Недействительной сделку по покупке квартиры у инвалида I группы признал Ворошиловский районный суд Волгограда. Свою квартиру мужчина продал работнице дома-интерната в счёт обналичивания средств материнского капитала, сообщили 24 марта в пресс-службе региональной прокуратуры.

53-летний мужчина 33 года состоит на учёте по психическому заболеванию и постоянно проживает в Волгоградском доме-интернате для престарелых и инвалидов. В сентябре 2017 года он заключил договор с работницей интерната, по условиям которого, якобы, продал квартиру за один миллион рублей. Покупатель дала инвалиду расписку о том, что в день заключения договора купли-продажи продавец занял ей в счёт уплаты по договору 522 тысячи рублей, которые будут возвращены за счёт средств материнского капитала.

Специалисты дали заключение, что мужчина хоть и был дееспособным, но в момент совершения сделки не мог понимать значение своих действий и руководить ими. А обналичивание материнского капитала противоречит нормам действующего законодательства.

Прокуратур подал иск о признании сделки недействительной и о возложении обязанности возвратить имущество в собственность гражданина. Суд удовлетворил ходатайство, наложил арест на квартиру и запретил совершать с ним регистрационные и иные действия. Решение ещё не вступило в законную силу.