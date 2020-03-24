Париж, , 12:33 — REGNUM Камерунский певец и саксофонист Ману Дибанго скончался во Франции от коронавирусной инфекции. Об этом говорится в заявлении, опубликованном 24 марта на его официальной странице в Facebook.

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«С глубокой печалью мы объявляем о потере Ману Дибанго, который скончался 24 марта 2020 года в возрасте 86 лет», — говорится в сообщении.

Уточняется, что похороны пройдут в узком семенном кругу.

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Дибанго недавно госпитализировали недалеко от Парижа. Его тест на коронавирус дал положительный результат.

Как сообщало ИА REGNUM, 22 марта стало известно о том, что новым типом коронавируса заразился оперный певец Пласидо Доминго. Его тест на COVID-19 дал положительный результат. По словам исполнителя, он решил сделать тест на коронавирус, так как у него был жар и кашель. Он и его семья в настоящее время находятся в самоизоляции.

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