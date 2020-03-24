Махачкала, , 12:34 — REGNUM Дезинфекция в подъездах многоквартирных домов ведется в Дагестане для недопущения распространения коронавирусной инфекции. Антисептическими растворами протираются входные двери подъездов, подоконники, лестничные перила, кнопки и двери лифтов, сообщили ИА REGNUM 24 марта в пресс-службе госжилинспекции республики.

Несколькими днями ранее руководство ведомства провело рабочее совещание с представителями управляющих компаний (УК), товариществ собственников жилья (ТСЖ) и жилищно-строительных кооперативов (ЖСК) по вопросам принятия профилактических мер в связи с угрозой распространения коронавируса. Глава инспекции Али Джабраилов порекомендовал участникам совещания убирать подъезды тщательнее и регулярнее при помощи антисептических средств.

Так, в течение двух минувших выходных дней (21 и 22 марта) представители УК, ТСЖ и ЖСК провели уборки в многоквартирных домах, которые находятся на их обслуживании. Работы велись во всех десяти городах Дагестана: Махачкале, Каспийске, Дербенте, Буйнакске, Хасавюрте, Кизляре, Кизилюрте, Избербаше, Дагестанских Огнях и Южно-Сухокумске.

«Работники УК, ТСЖ, ЖСК в масках и перчатках, используя антисептические средства, протирали входные двери подъездов, лестничные перила, кнопки и дверцы лифтов, подоконники. В настоящее время работа в этом направлении продолжается», — сказано в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, 18 марта в Дагестане из-за коронавируса указом главы республики был введен режим повышенной готовности. В республике, в частности, запрещено проводить какие-либо массовые мероприятия, в том числе спортивные и культурные. При этом случаев заболевания коронавирусом в регионе не зарегистрировано.

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