Черкесск, , 12:31 — REGNUM В Карачаево-Черкесии начали производить многоразовые медицинские маски. По инициативе волонтеров открыт цех по пошиву, сообщил член Общественной палаты КЧР Гарик Кургинян.

По его словам, маски будут бесплатно раздавать жителям республики старше 60 лет, которые сами не могут приобрести их в условиях дефицита, пишет ТАСС. При этом, по словам Кургиняна, медицинские изделия можно стирать и использовать многократно. Уже сшито около 500 масок, которые были проверены и одобрены специалистами минздрава региона.

Напомним, в Карачаево-Черкесии введен режим повышенной готовности в целях предупреждения распространения коронавируса. Как сообщало ИА REGNUM, в республике пока нет ни одного заразившегося этой инфекцией. Госпитализированы лишь пять человек, анализы которых пока показали отрицательный результат.