Екатеринбург, , 12:40 — REGNUM Гуманитарная помощь, собранная в Екатеринбурге для Гуанчжоу (КНР), достанется жителям Среднего Урала. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в департаменте информполитики мэрии Екатеринбурга.

Всего горожане собрали более 350 килограммов гуманитарной помощи и 1 млн 278 тысяч рублей (на деньги планировали закупить медицинские средства).

«Уральцам не удалось отправить гуманитарную помощь оперативно», — признали в мэрии. Впрочем, в Гуанчжоу сообщили, что уже справились с эпидемией, и рекомендовали жителям Екатеринбурга самим воспользоваться гуманитарной помощью.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава свердловского отделения Красного Креста Дмитрий Вершинин предлагал оставить груз в Екатеринбурге. Также он обратился в прокуратуру: по словам Вершинина, надзорному ведомству нужно разобраться с дефицитом медицинских масок в городе.

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