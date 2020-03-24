Красногорск, , 12:27 — REGNUM Начиная с 26 марта МФЦ Подмосковья будут принимать жителей только по предварительной записи, чтобы предотвратить распространение коронавируса. Об этом 24 марта сообщает РИАМО.

Для приема и выдачи документов посетителям заранее нужно будет записываться по телефону. Операторы предложат дату и время возможного посещения центра.

«Организован бесплатный выездной прием документов для оказания госуслуг жителям Подмосковья старше 65 лет, находящимся на самоизоляции», — добавили в оперативном штабе по контролю ситуации с коронавирусом в Московской области.

Выезды на дом к пожилым людям будут осуществлять в любое удобное для них время. У работающих на разъездах сотрудников с собой будет необходимое оборудование и дезсредства.