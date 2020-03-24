Москва, , 12:26 — REGNUM Банк России из-за коронавируса начнет дезинфицировать денежные купюры и банкоматы. Перед выдачей клиентам наличных денег и загрузкой их в банкоматы деньги будут выдерживать в течение 14 дней (срок гарантированной гибели COVID-19), сообщается на сайте регулятора.

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Также ЦБ РФ намерен регулярно проводить дезинфекцию устройств для передачи наличных денег, а также банкоматов и терминалов кредитной организации.

Кроме того, Центробанк настоятельно рекомендует клиентам банков использовать безналичную форму оплаты товаров и услуг: онлайн-переводы или оплату по картам.

Как сообщало ИА REGNUM, российские банки могут уменьшить количество точек выдачи и приёма наличности.

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