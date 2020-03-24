Архангельск, , 12:24 — REGNUM Режим повышенной готовности, введенный в связи с угрозой распространения коронавируса, увеличил нагрузку на коммунальную систему Архангельской области: домашний режим привел к увеличению объемов мусора. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО ООО «ЭкоИнтегратор».

»Карантинные мероприятия, переход школ на дистанционное обучение, «удаленная» работа на дому сотрудников многих компаний предсказуемо привели к образованию большего количества отходов», — сообщили в компании.

В связи с ограничительными мероприятиями оператор ТКО усилил контроль за вывозом мусора — перевозчикам отходов дано указание дополнительно контролировать наполняемость мусорных контейнеров и по необходимости оперативно их освобождать.

Как сообщало ИА REGNUM, режим повышенной готовности в Архангельской области введен с 18 марта. В регионе коронавирус COVID-19 подтвержден у двух женщин.