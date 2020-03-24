Новосибирск, , 12:23 — REGNUM Новосибирская компания «Медсклад» сообщила о приостановке изготовления и продажи масок для розничной продажи.

«Масок нет. Заявки не принимаются. Бессрочно. В очередь не ставим», — говорится на сайте компании.

Уточняется, что сейчас компания обеспечивает масками «стратегически важные объекты»: аэропорт, метрополитен, городской электротранспорт, электрички, предприятия, спецслужбы и прочее.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в Бердске на предприятии «Медсклад» было запущено новое производство тканевых масок широкого назначения. Позже появилась информация о том, что в киоски Роспечати и в отделения почты России в Новосибирске и Бердске поступили тканевые маски.

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