Улан-Удэ, , 12:23 — REGNUM 67 работникам трёх образовательных организаций в Закаменском районе Бурятии не выплатили зарплату за январь. Как сообщили ИА REGNUM в республиканской прокуратуре, всего задолженность достигла 843 тыс. рублей.

Прокурор возбудил против руководителя районного управления образования административное дело. Кроме того, на его имя было внесено представление об устранении нарушения. Лишь после этого, как отмечается, зарплата работникам была выплачена.

Напомним, Бурятия расположилась на втором месте среди регионов Дальневосточного федерального округа по уровню задолженности по зарплате. По состоянию на февраль, суммарный долг работодателей в республике достигал 28,3 млн рублей.

Как сообщало ИА REGNUM, на первом месте расположилось Приморье с долгами в 44,3 млн рублей. На третьем месте расположился Камчатский край (21,7 млн рублей).

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