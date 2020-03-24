Вильнюс, , 12:22 — REGNUM Литовские СМИ публикуют ряд материалов о первых сбоях в системе здравоохранения Литвы в условиях напряжения из-за распространения коронавирусной инфекции нового типа. Портал 15min.ltописывает историю госпитализации 69-летнего пациента, который жаловался на боли в области груди.

Мужчину доставили в столичную больницу Сантаришкес, но в итоге взяли лишь тест на коронавирус и отправили домой. На следующий день мужчина скончался от инфаркта.

Издание Lietuvos rytas описывает историю женщины в возрасте, у которой коронавирусная инфекция подтверждена ещё несколько дней назад, однако она по-прежнему находится дома, без госпитализации, несмотря на то, что входит в главную группу риска.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Литве диагностировано уже 187 случаев заражения коронавирусом.