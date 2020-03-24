Калуга, 24 марта 2020, 12:20 — REGNUM Второй случай заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердился в Калужской области, написал 24 марта на странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.
По словам Шапши, мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, он получает необходимое лечение.
Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее было известно только об одном пациенте с подтверждённым коронавирусом, у него заболевание протекает в лёгкой форме. Подозрение на инфекцию было у медика, который с ним контактировал, но тесты не подтвердили наличие у него коронавируса.
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