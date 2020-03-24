Калуга, , 12:20 — REGNUM Второй случай заболевания новой коронавирусной инфекцией подтвердился в Калужской области, написал 24 марта на странице в соцсети врио губернатора Владислав Шапша.

«Пациент приехал из Венгрии. Добирался до дома на собственной машине, проживает один и в контакте ни с кем не был. Работает на дому. По возвращении сразу обратился в медицинское учреждение. Находился дома на самоизоляции. К сожалению, сегодня получен положительный результат теста на коронавирусную инфекцию», — уточнил врио губернатора.

По словам Шапши, мужчину госпитализировали в инфекционную больницу, он получает необходимое лечение.

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее было известно только об одном пациенте с подтверждённым коронавирусом, у него заболевание протекает в лёгкой форме. Подозрение на инфекцию было у медика, который с ним контактировал, но тесты не подтвердили наличие у него коронавируса.

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